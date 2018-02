Borsa: Europa apre in cauto rialzo

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Avvio in frazionale rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,24%, a 12.491 punti, a Londra l'indice Ftse-100 sale dello 0,1%, a 7.252 punti, mentre a Parigi il Cac 40 registra un rialzo dello 0,06% a 5.312 punti.