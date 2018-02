Borsa, Asia vivace con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Buona seduta per le Borse asiatiche, tutte in positivo in scia alla chiusura di Wall Street, mentre i dati sull'inflazione giapponese a gennaio, salita dello 0,9% senza accelerazioni significative, non lasciano intravedere una rapida normalizzazione della politica monetaria della Bank of Japan.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,72%, Seul dell'1,54%, Sydney dello 0,82% mentre Hong Kong avanza dell'1,15%. Meno vivaci i listini di Shanghai (+0,51%) e Shenzhen (+0,1%) con il governo di Pechino che ha commissariato il colosso assicurativo Anbang per il timore che abbia commesso operazioni illegali.

Scarne le indicazioni macroeconomiche attese oggi, limitate ai dati finali sull'inflazione a gennaio nell'Eurozona.

I timori su una stretta dei tassi della Fed, sostenuti dal buon andamento dell'economia Usa ha continuato a condizionare i rendimenti dei Treasury, che restano prossimi ai massimi dal 2014. Poco mosso il petrolio dopo la corsa di giovedì, alimentata dal calo inatteso delle scorte americane.