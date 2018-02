Aferpi: manca ancora la firma di Jindal

Per il passaggio di Aferpi da Cevital a Jindal "aspettiamo arrivi la firma" del gruppo indiano. Lo ha spiegato il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ai cronisti in attesa da cinque ore della firma dell'accordo prevista per stamattina alle nove. Alla domanda se ci siano rischi per l'operazione, Calenda ha risposto: "spero non ci siano ma ci vuole prudenza , finche non vedo la firma ci sono sempre rischi.". Calenda ha poi lasciato il ministero diretto a Piombino.