Guzzetti, tranquilli, nel 2019 mi tolgo dai piedi

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Si tranquillizzino quelli che continuano a dire 'non è ora che si tolga dai piedi questo qui', perché finalmente dai piedi mi tolgo perché me lo ordina la legge". Così il presidente della Fondazione Cariplo e dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, in vista della scadenza del suo incarico il prossimo anno: "Io nel 2019 scado in Fondazione Cariplo, quindi non potrò più essere riconfermato in Acri", ha spiegato Guzzetti, a chi gli chiedeva se fosse disponibile a un nuovo mandato dell'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio.

"Magari lo avrei fatto anche autonomamente. Certamente la legge me lo impone e, visto che ho sempre rispettato le leggi, rispetterò anche questa", ha detto, a margine della presentazione dell'attività filantropica del 2018 della Fondazione milanese.