Borsa: Milano in calo è peggiore Europa

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La Borsa di Milano (-0,8%) indossa la maglia nera in Europa ma riduce il calo accumulato con le parole del presidente della Commissione Ue, Jean Claude Junker, sugli scenari dopo il voto in Italia. I listini europei, dopo un andamento in costante calo, hanno ridotto il calo in scia con il rialzo di Wall Street. Il rendimento del Btp è in rialzo del 2,06% e lo spread con il Bund tedesco chiude a 137 punti rispetto ai 134 dell'avvio.

Piazza Affari è stata appesantita dai finanziari con Unipol ed Mps che hanno ceduto il 3,4%. Tra gli istituti di credito Banco Bpm e Bper hanno ceduto il 2%, Unicredit l'1,9%, Ubi l'1,6%, Intesa l'1,2%. Male il Creval, alle prese con l'aumento di capitale, in calo dello 0,7% ed i diritti del 33,1%. In rosso anche il settore auto con Ferrari, Fca e Cnh che hanno ceduto il 2%, Exor il 2,7% e Brembo l'1,6%.

In cima al listino A2a che cresce del 3,3% e Tenaris del 3,1%, dopo conti sopra le stime e l'aumento del prezzo obiettivo da parte di Morgan Stanley.