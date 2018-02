Borsa: Europa chiude debole

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le Borse europee riducono le perdite verso la fine della seduta e chiudono in ordine sparso, spinte dall'andamento positivo di Wall Street.

L'indice d'area Stoxx 600 chiude in calo dello 0,20%. In negativo Londra che cede lo 0,4% ed il Ftse 100 a 7.252 punti.

Piatta Francoforte a -0,07 con il Dax a 12,461 punti, in positivo Parigi che cresce dello 0,13% e con il Cac-40 a 5.309 punti.