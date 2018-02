Air France: sciopero piloti per aumenti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Uno sciopero di 24 ore dei piloti di Air France farà lasciare a terra oggi la metà dei voli di lungo raggio della compagnia. Diversi sindacati hanno infatti proclamato per oggi uno sciopero per chiedere un aumento del 6% dei salari. Una protesta che evidenzia il disaccordo con la decisione della compagnia di aumentare le retribuzioni dell'1%: un incremento che per i sindacati è insufficiente per compensare l'aumento del costo della vita e il congelamento dei salari dal 2011.

La compagnia ha già comunicato ieri che prevede di assicurare il 75% dei voli, tenendo conto che il tasso di adesione allo sciopero di oggi è stimato al 28%. In particolare, Air France assicurerà il 50% dei voli di lungo raggio in partenza da Parigi, il 75% dei voli di medio raggio in partenza e verso Parigi-Charles de Gaulle e l'85% dei voli di corto raggio.