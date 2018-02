Embraco: sindacati abbandonano incontro a Torino

I sindacati hanno abbandonato l'incontro all'Unione Industriale di Torino con l'Embraco dopo l'ennesimo no dell'azienda alla richiesta di ritirare i licenziamenti. Fuori i lavoratori in presidio.

La risposta della commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager alla lettera inviata dall'Italia sul caso Embraco arriverà entro due settimane. E' quanto prevedono le regole europee che fissano la tempistica per rispondere alle sollecitazioni degli Stati membri. Non è però detto che sarà una risposta definitiva sulla vicenda: Bruxelles deve ancora analizzare nel dettaglio i termini della questione, e per verificare le accuse dell'Italia contro la Slovacchia sull'improprio utilizzo di aiuti di Stato, potrebbe aver bisogno di maggiori informazioni dai due Paesi. Tali informazioni possono essere chieste sia prima della risposta, sia dopo.