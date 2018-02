Vegè stringe accordo con spagnoli Ifa

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Vegè, il gruppo italiano che opera nella grande distribuzione, ha siglato un accordo con il gruppo spagnolo Ifa che consentirà di ampliare la superficie commerciale di vendita a 5,6 milioni di metri quadri, distribuita sui quasi 9.500 punti di vendita in Spagna, Portogallo e Italia, con un fatturato complessivo di oltre 23 miliardi di euro.

Ifa, con più di 4,3 milioni di metri quadri nei suoi 6.784 punti vendita in Spagna e Portogallo, è costituita da 34 membri e 137 aziende partner, con un fatturato consolidato lordo superiore ai 16 miliardi di euro. L'insieme dei suoi partner fornisce lavoro a più di 95.000 persone.

Il presidente del gruppo Vegè, Nicola Mastromartino, afferma: "Siamo soddisfatti di questo accordo che ci permette di ampliare la nostra offerta rendendola internazionale. Il nostro obiettivo è portare le eccellenze del made in Italy in tutto il mondo".

Attualmente il gruppo Vegè conta su 29 imprese e 2.952 punti vendita.