Padoan: 'Stiamo scrivendo noi il Def, il debito scenderà'

"Il mio Ministero darà vita al Def ad aprile perché credo non ci sarà un Ministero in pieno potere". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan intervenendo ad Omnibus su La7. Il ministro ha assicurato che il debito, "vero problema" dell'Italia, inizierà a scendere. "Il debito italiano è enorme ma finalmente si è stabilizzato. Vedremo i dati Istat dei prossimi giorni e ritengo che stia finalmente iniziando a scendere. Questo andamento è un bene preziosissimo per l'Italia", ha precisato.



"Ho molta fiducia nella competenza e obiettività della Vestager. Se ci sono aiuti di Stato, come è possibile, mi aspetto che la commissione prenda severi provvedimenti" perché gli aiuti di Stato "sono una grave violazione del mercato interno". Lo ha detto il ministro dell'economia parlando del caso Embraco, portato all'attenzione della Commissione Ue, ad Omnibus su La7.