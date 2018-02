Borsa:Asia ancora dimezzata,Tokyo +0,21%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Seduta positiva per le principali borse di Asia e Pacifico, prive anche oggi del contributo di Shanghai, chiusa dallo scorso 14 febbraio, per il protrarsi delle festività del capodanno cinese. In rialzo Tokyo (+0,21%), favorita dal calo dello yen sul dollaro, Taiwan (+2,81%), di nuovo attiva dopo due giorni di festa, Seul (+0,6%) e Sidney (+0,05%). In rialzo anche Hong Kong (+1,67%) e Mumbai (+0,26%) ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa, nel giorno degli indici sulla fiducia dei manager in Francia, Germania, nell'intera Ue e negli Usa, mentre Wall Street è vista al rialzo, in attesa anche delle vendite di case, dei verbali Fed e delle scorte petrolifere. L'inversione di rotta dello yen sul dollaro ha favorito a Tokyo i titoli dei grandi esportatori come Honda (+1,64%), Sony (+1,55%) e Ricoh (+1,44%), più cauta invece Toyota (+0,12%).