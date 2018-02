Borsa: Milano cauta, nuovo calo Creval

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Seduta poco mossa per Piazza Affari che chiude a ridosso della parità (Ftse Mib -0,09% a 22.653 punti). Nel listino principale in luce Ferragamo (+2,61%), Stm (+1,63%), Banco Bpm (+1,55%). Tra i titoli sotto la lente resta il Creval che è sotto aumento di capitale. La giornata registra un nuovo tonfo per i diritti (-33,49% a 1,72 euro). Il titolo lascia invece l'1,15% a 0,10 euro. Tra i bancari le vendite zavorrano anche Mps (-2,26%). Tra gli altri Atlantia lascia sul terreno l'1,48% mentre l'assemblea straordinaria ha approvato di estendere dal 30 aprile al 30 novembre il termine per l'aumento di capitale a servizio dell'opa su Abertis. In calo poi Tenaris (-1,13%) in attesa dei conti e Mediaset (-0,57%) in mancanza di novità sulla partita con Vivendi. In lieve rialzo Tim (+0,14%) in vista del cda straordinario di venerdì sul dossier Persidera e mentre l'Antitrust ha ampliato il procedimento sulla banda ultralarga. Lo spread chiude stabile a 132 punti.