Borsa: Europa debole, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Il calo della fiducia dei manager in Francia e Germania pesa sui listini europei, mentre anche i futures su Wall Street girano al ribasso dopo un impulso iniziale positivo. Deboli Madrid (-0,6%), Milano (-0,4%), Francoforte e Parigi (-0,3%) e Londra (-0,27%), in attesa del dato sintetico in Europa e degli analoghi indici Usa che saranno diffusi nel pomeriggio, insieme alle richieste di mutui, alle vendite di case e ai verbali dell'ultimo Comitato della Fed sui tassi. Le vendite si concentrano sul comparto dell'energia, con il calo del greggio. Effetto conti su Telefonica Deutschland (+2,5%) e sull'utility spagnola Iberdrola (-1,98%), mentre Hochtief (-1,96%) li diffonde oggi. Bene Lloyds (+1,64%), che ha annunciato investimenti in tecnologie per 3 miliardi e il riacquisto di azioni per 1 miliardo di sterline, mentre segna il passo Volkswagen (-0,8%) dopo un accordo sindacale annunciato dalla stampa tedesca. Deboli Subsea 7 (-1,89%), John Wood (-1,85%) e Tenaris (-1,5%) dopo il calo del greggio.