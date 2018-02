Atlantia allunga tempi aumento capitale

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Via libera dell'assemblea degli azionisti di Atlantia all'estensione del termine per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale a servizio dell'offerta Abertis dal 30 aprile al 30 novembre. Ok dei soci anche alla rimodulazione del periodo di intrasferibilita' delle azioni speciali a 90 giorni dall'emissione. L'assemblea, riunita in sede straordinaria, ha approvato a maggioranza: presente il 76,87% del capitale, ha votato favorevolmente il 93,65%, contrari il 6,23%.

''I termini temporali di questa operazione, per come si stanno prefigurando oggi, non erano immaginabili o prevedibili'' quando è stata annunciata l'opa su Abertis il 15 maggio scorso, ha detto l'a.d. Giovanni Castellucci durante l'assemblea. Questa estensione, ha sottolineato Castellucci, "ci sembra un termine congruo".