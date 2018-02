Uber: tra 5-10 anni ci sposteremo con i taxi volanti

Uber continua ad avere problemi sulle strade, ma guarda con ottimismo a un futuro prossimo in cui in città ci si sposterà per via aerea, alla Blade Runner. La tecnologia che lo rende possibile sta progredendo a ritmo spedito, e così già tra 5 anni i taxi dei cieli potrebbero iniziare la rivoluzione della mobilità urbana.

Il Ceo di Uber, Dara Khosrowshahi, crede in questo scenario.

In un evento a Tokyo ha spiegato che i progressi tecnologici sono più veloci di quanto sperato. Uber Air, il servizio di taxi volanti i cui primi voli sperimentali sono in programma in Usa nel 2020, "sarà commercializzato in 5-10 anni", ha detto. I taxi con le ali, così come quelli a guida autonoma, "arriveranno prima di quanto le persone si aspettano".



Le parole di Khosrowshahi, a capo di Uber dall'agosto scorso, confermano i programmi aziendali. L'idea è quella di velocizzare gli spostamenti nelle città attraverso velivoli elettrici, autonomi, in grado di decollare e atterrare in verticale da un tetto all'altro come gli elicotteri. Il tutto prenotabile con una app e a un prezzo simile a quello di una corsa in auto. I primi test avverranno nel 2020 a Los Angeles, dove la compagnia spera di avere un servizio di aero-taxi già diffuso prima delle Olimpiadi del 2028.

Uber non è l'unica compagnia a scommettere sulla mobilità urbana aerea. Nei giorni scorsi Airbus ha reso noto che il suo prototipo di drone-taxi, il Vahana Alpha One, ha completato il primo test di volo. Della partita è anche Boeing e, tra le startup, ci sono Kitty Hawk del fondatore di Google Larry Page, e la bavarese Lilium finanziata dal cofondatore di Skype Niklas Zennstroem. Nel frattempo Vodafone ha annunciato la sperimentazione del primo sistema al mondo per il controllo del traffico dei droni che usa la tecnologia Iot per proteggere gli aeromobili dal rischio di collisioni.

In attesa di spiccare il volo, Uber cerca di farsi strada a terra. Khosrowshahi ha detto che in Giappone punta a una partnership con un operatore locale. Il mercato nipponico dei taxi, dal valore di 16 miliardi di dollari, piace anche a Sony, che ha annunciato un'alleanza con sei compagnie di taxi a cui fornirà una app di prenotazione basata sull'intelligenza artificiale. Per Uber i problemi però non mancano: trova resistenze in ogni continente, legate alle preoccupazioni per l'incolumità dei passeggeri e soprattutto all'ostracismo dei tassisti. Ultimo caso è in Marocco, dove la società ha sospeso le attività per mancanza di regole certe.