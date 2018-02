Trimestre Hsbc delude, giù in Borsa

Hsbc va giù in Borsa, con un calo del 3,7% dopo utili deludenti che non aiuta Suart Gulliver, il supermanager che sperava in un rilancio. Il quarto trimestre della maggiore banca europea segna un calo dell'utile pre-tasse (adjusted) a 3,6 miliardi di dollari, al di sotto della forchetta indicata dalle stime degli analisti raccolte dalla Bloomberg. E anche il giro d'affari, in rialzo del 10% a 12,4 miliardi, è al di sotto della media di 12,7 miliardi attesi. Pesano - secondo la Bloomberg - gli accantonamenti a copertura delle perdite causate da Steinhoff e Carillion.