Terna: ricavi 2017 salgono a 2,25 mld

Terna ha chiuso il 2017 con ricavi consolidati in crescita a 2,25 miliardi di euro, contro i 2,1 miliardi del 2016. Lo rende noto la società, la termine del consiglio di amministrazione che ha approvato i risultati preliminari dello scorso anno. La crescita dei ricavi, si legge in un comunicato, è dovuta, oltre che al completamento degli investimenti programmati, alla crescita del portafoglio di asset remunerati a seguito dell'integrazione della porzione di Rete di trasmissione nazionale acquisita a fine 2015 da RFI. L'ebitda ha raggiunto 1,6 miliardi in aumento rispetto a 1,54 miliardi nel 2016, "come diretta conseguenza della crescita del perimetro degli asset regolati remunerati".