Petrolio: Wti in rialzo a 62,4 dollari

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Quotazioni del petrolio Wti in rialzo sul mercato after hour di New York dove i contratti con scadenza a marzo guadagnano un altro 1,06% a 62,4 dollari al barile. Cede invece terreno il petrolio del mare del Nord con i contratti sul Brent con scadenza ad aprile che perdono 21 centesimi a 65,46 dollari.