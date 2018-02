Fca, a Marchionne 9,6 mln euro nel 2017

L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ha percepito un compenso nel 2017 di 9.676.303 di euro: 3,5 milioni in compenso base e 6,13 milioni in compenso variabile. E' quanto emerge dall' "Annual Report on form 20-F", depositato oggi dal gruppo Fca alla Sec statunitense. Nel 2016 il compenso di Marchionne era stato complessivamente di 9,9 milioni di euro.

Il presidente di Fca, John Elkann, ha percepito un compenso di 1.770.411 euro nel 2017, con nessun bonus. Emerge dall'"Annual Report non form 20-F", depositato oggi dal gruppo Fca alla Sec.