Borsa:Europa cauta in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Andamento cauto per le Borse europee, nel complesso sulla parità, dopo una breve frenata sull'uscita dei dati della fiducia delle imprese tedesche e l'avvio dell'attività Usa, con vendite sui future dei principali indici a Wall Street. Francoforte è invariata, Londra cede lo 0,2%, Parigi sale dello 0,1%. A Milano l'indice Ftse Mib è in calo dello 0,21%. Lo spread del btp decennale sul bund tedesco sale di 1,9 punti a quota 131. L'euro cede lo 0,6% sul dollaro a 1,2338.

A Milano, vendute Pirelli (-1,7%), Ferrari e Recordati (-1,4%), Brembo (-1,3%) e Ubi (-1,2%). In luce ancora Tim (+2,3%), in scia a un certo ottimismo sul mercato per i conti e il piano che verranno varati a inizio marzo. Poste guadagna l'1,3% dopo la crescita dei dividendi annunciata ieri. Tenta il recupero il Creval al secondo giorno di aumento, con un rialzo per le azioni dello 0,2% e per i diritti del 4,7%. Ripiega Carige (-1,3%) dopo l'euforia della vigilia.