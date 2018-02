Borsa: realizzi in Asia, Tokyo -1%

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Prese di beneficio per le principali borse di Asia e Pacifico, anche oggi senza Shanghai e Taiwan, chiuse per il capodanno cinese. Dopo 4 rialzi consecutivi sono scattate le prime vendite a Tokyo (-1,01%), Seul (-1,13%) e Sidney (-0,01%). In controtendenza Hong Kong (+0,1%), chiusa nella vigilia e oggi ancora aperta insieme a Mumbai (+0,42%). Positivi i futures sull'Europa. Negativi quelli su Wall Street, che oggi riparte dopo aver celebrato la nascita di George Washington. In arrivo nel pomeriggio la fiducia dei consumatori dell'Ue, mentre dagli Usa sono attese le richieste di mutui, seguite dagli indici Markit sulla fiducia dei manager nei diversi settori e dalle vendite di case, alla vigilia della diffusione dei verbali dell'ultimo Comitato Federale della Fed.

In difficoltà sulla piazza di Tokyo gli esportatori Fujitsu (-2,72%) e Toyota (-1,19%), nonostante il rialzo del dollaro sullo yen.