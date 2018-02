Bankitalia, più semplice ottenere mutui

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Ottenere mutui per comprare casa sembra diventato più semplice. Secondo i risultati dell'indagine congiunturale sul mercato delle abitazioni condotta a gennaio da Bankitalia tra oltre 1.500 agenzie immobiliari, le indicazioni degli agenti sulle difficoltà per i compratori di ottenere un mutuo sono scese al minimo dall'avvio del sondaggio nel 2009. La percentuale degli agenti che ascrive alla difficoltà di ottenere un mutuo la causa della decadenza degli incarichi è scesa infatti nel quarto trimestre 2017 al 15,4 per cento, dal 22,3 del trimestre precedente.

Negli ultimi tre mesi dello scorso anno, inoltre, la quota di operatori che segnalano pressioni al ribasso sulle quotazioni degli immobili è tornata ad aumentare. Nel confronto con la precedente rilevazione, tuttavia, segnala Via Nazionale, si sono rafforzati i segnali di miglioramento della domanda: il numero di agenzie che hanno intermediato almeno un immobile è aumentato e le giacenze degli incarichi a vendere sono diminuite.