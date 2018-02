Demanio: 3 mld investimenti in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Investimenti nella razionalizzazione, valorizzazione e messa in sicurezza degli immobili pubblici per un totale di 3,2 miliardi in 10 anni. E' l'obiettivo di medio termine che l'Agenzia del Demanio si prefigge innanzitutto per la riqualificazione energetica ed antisismica di 34 milioni di metri quadri di superficie di immobili attualmente ad uso governativo.

I fondi, ha annunciato il presidente dell'Agenzia Roberto Reggi illustrando i risultati 2017, saranno distribuiti per 1,5 miliardi alla messa in sicurezza e al miglioramento di classe energetica degli edifici (con una riduzione della bolletta di 275 milioni di euro) e per 1,7 miliardi a 38 'federal building' sparsi in Italia e alle razionalizzazioni di tutto il territorio nazionale. Queste due ultime operazioni consentiranno di liberare spazi e chiudere contratti d'affitto in immobili privati con risparmi annui di oltre 200 milioni di euro a partire dal 2022. Già nel 2017, ha spiegato Reggi, il taglio di spesa è stato infatti di 77 milioni di euro.