Calenda, part-time Embraco inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Sulla vertenza Embraco "ho parlato per telefono con l'azienda e ho spiegato che la loro proposta, sul passaggio dei lavoratori al part-time, non è accettabile".

Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa aggiungendo di essere in attesa di risposta e di aver fatto a Embraco una controproposta "sul ritiro dei licenziamenti e il passaggio alla cassa integrazione per avviare un processo di reindustrializzazione" dicendosi anche disponibile "a scrivere una lettera di mio pugno rassicurandoli se hanno dubbi".