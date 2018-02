Borsa:Asia a ranghi ridotti,Tokyo +1,97%

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, con Shanghai, Hong Kong e Taiwan chiusa per festeggiare il capodanno cinese. Bene Tokyo (+1,97%), Seul (+0,87%) e Sidney (+0,64%), debole invece Mumbai (-1,19%), ancora in fase di contrattazioni. Positivi i futures sull'Europa, mentre Wall Street sarà chiusa per festeggiare la nascita di George Washington. In arrivo dal Regno Unito i prezzi delle case in febbraio e dall'Ue la bilancia delle partite correnti in dicembre in na giornata che non si prevede particolarmente densa di attività per le diverse ricorrenze festive. Sugli scudi a Tokyo i titoli dei grandi esportatori a seguito dell'aumento del 9,4% delle esportazioni Giapponesi in gennaio. In luce il produttore di pneumatici Yokohama (+3,81%), favorita anche dai conti, Toyota (+2,37%) e Fujitsu (+1,34%).

Conti deludenti invece per Bridgestone (-2,29%).