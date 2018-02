Borsa: Milano tiene, giù Creval

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Piazza Affari mantiene il cauto rialzo dell'apertura (Ftse Mib +0,2%) in una giornata difficile per il Creval (-4,9%), nel primo giorno di scambio dei diritti sull'aumento di capitale da 700 milioni, che cedono fino al 50% a 3,8 euro tra continui in un susseguirsi di continui congelamenti per eccesso di volatilità, a fronte di un prezzo fissato in 7,688 euro. Acquisti su Tenaris (+3,26%), Carige (+2,74%), Banco Bpm (+1,57%), che ha ricevuto l'ok dalla Bce all'uso dei modelli 'Airb' per calcolare il Cet1, previsto in rialzo di 80 punti base, Ubi Banca (+0,86%) e Unicredit (+0,59%). Deboli Fca (-1,16%) e Cnh (-1,19%), penalizzate, come gli altri titoli del settore, dal rialzo delle materie prime.

Giù Enel (-1,02%), poco mossa Mediaset (-0,22%), positiva Tim (+0,75%). Bene la Roma (+5,02%) e la Lazio (+4,1%), cauta la Juventus (+0,28%) dopo il fine settimana calcistico.