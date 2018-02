Borsa: Europa in rialzo, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Procedono in rialzo le principali borse europee nel giorno in cui Wall Street festeggia la nascita di George Washington e in Asia si celebra il capodanno cinese, circostanze che terranno gli scambi su livelli inferiori alla norma. Madrid (+0,53%) guida la squadra seguita da Francoforte e Parigi (+0,15% entrambe), Londra (+0,05%) e Milano (-0,3%), che gira in calo dopo un avvio positivo. In rialzo i prezzi delle abitazioni nel Regno Unito, così come le partite correnti dell'Ue nello scorso mese di dicembre. Il rialzo delle quotazioni dei metalli favorisce la francese ArcelorMittal (+1,97%) e la finlandese Outokumpu (+3,25%), ma frena gli automobilistici Daimler (-2,08%) ed Fca (-1,33%). Bene Tullow (+1,2%), Repsol (+0,9%) e Bp (+0,6%), spinti dal rialzo del greggio, mentre la raccomandazione 'buy' di Hsbc favorisce Air France (+1,65%) e, di rimando, Lufthansa (+1,27%). In Piazza Affari scivola Creval (-6,42%) nel primo giorno di aumenti di capitale, i cui diritti, congelati, cedono il 22% teorico.