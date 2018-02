Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Girano in calo le principali borse europee dopo una mattinata di cauti rialzi, in assenza dell'apporto degli investitori Usa, dove oggi i listini sono chiusi per festeggiare la nascita di George Washington. A parte Madrid (+0,05%) segnano il passo tutti gli altri listini, con Milano (-0,6%) in coda, frenata da Creval (-7,3% il titolo e -67,6% i diritti), nel primo giorno di aumento di capitale.

Segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, che cedono tutte lo 0,1%. Le vendite interessano tutti i comparti ad eccezione dell'energia, grazie al rialzo del greggio, e delle acciaierie. In particolare salgono Tullow Oil (+1,82%) e Bp (+1%), insieme a Tenaris (+3,3%), spinta anche dalle quotazioni dell'acciaio, che favoriscono ArcelorMittal (+1% a Parigi) e Outokumpu (+3,75% a Helsinki), penalizzando invece gli automobilistici Daimler (-2,21%) ed Fca (-1,52%). Effetto conti su Reckitt Benckis, titolare del marchio Durex, ed Euronext (-1,96%), mentre Metro (-4,86%) stacca il dividendo.