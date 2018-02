Bankitalia:sale surplus Italia in 2017

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Nel 2017 il surplus di conto corrente dell'Italia ha raggiunto 50 miliardi di euro (il 2,9 per cento del Pil), da 45,6 miliardi nel 2016. E' quanto informa la Banca d'Italia nella pubblicazione Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero. "Al miglioramento - scrive Via Nazionale - hanno contribuito soprattutto l'aumento del saldo positivo dei redditi primari (11,1 miliardi, da 5,0) e la riduzione del deficit dei servizi (-1,8 miliardi, da -2,8), mentre l'avanzo delle merci ha registrato una contrazione (56,7 miliardi, da 59,8)". Per quanto riguarda il conto finanziario, le acquisizioni nette di attività sull'estero sono state pari a 47,6 miliardi nel complesso del 2017. Il saldo positivo degli investimenti di portafoglio (98,7 miliardi) è stato solo in parte compensato da quello negativo degli investimenti diretti (-7,9 miliardi) e degli altri investimenti (-40,0 miliardi).