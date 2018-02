Enel: abbia produzione impianto Brasile

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Enel, tramite la controllata per le rinnovabili brasiliana Enel Green Power Brasil, ha dato il via alla produzione dell'impianto solare Horizonte da 103 MW, ubicato nella municipalità di Tabocas do Brejo Velho, nello stato nordorientale di Bahia.

Enel ha investito circa 110 milioni di dollari nella costruzione di Horizonte, un investimento che si iscrive nell'attuale piano strategico della società, ed è finanziato con fondi propri, nonché da un finanziamento a lungo termine fornito dal Banco do Nordeste. Il parco solare Horizonte è composto da quasi 330.000 pannelli solari e, a regime, sarà in grado di generare oltre 220 GWh all'anno.