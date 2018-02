Confindustria: in 7mila a Verona

(ANSA) - VERONA, 16 FEB - Con circa 7mila accreditati Confindustria ha dato il via, oggi alla Fiera di Verona, alle Assise Generali 2018. Appuntamento che coinvolge l'intero sistema di rappresentanza di via dell'Astronomia, e che ha l'ultimo precedente nella convention di Bergamo del 2011, voluto quest'anno in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo. Il leader degli industriali, Vincenzo Boccia, ha ribadito - in un intervento pubblicato da L'Arena - che con il documento finale, che viene messo a punto oggi con gli ultimi tavoli tematici e con una seduta plenaria, ancora a porte chiuse, sarà incentrato su "tre obiettivi, tre pilastri del progetto di politica economica" che Confindustria offrirà "alla discussione generale del Paese". Tre temi: "Più lavoro a partire dai giovani, più crescita, meno debito pubblico".