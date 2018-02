Borsa: ok Europa e Milano, male Vivendi

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Piazza Affari e le Borse europee si avvicinano a metà giornata tutte in positivo, con un rialzo poco al di sotto del punto percentuale: l'indice Ftse Mib sale dello 0,9%, sulla stessa linea di Madrid e Parigi, seguite da Francoforte e Londra che crescono dello 0,7%.

A Milano bene Recordati, Pirelli e Cnh, in aumento di oltre due punti percentuali, con Luxottica e Fca in crescita dell'1,7%. Frena il rialzo Eni (+0,8%), sempre nervoso il Credito valtellinese, di nuovo fermato in asta di volatilità, adesso in ribasso teorico del 3%. A Parigi si amplia il ribasso di Vivendi, che cede oltre il 7% dopo i conti e i mancati piani di sviluppo di Universal Music.

Gli operatori appaiono in attesa, nell'ordine, del dato statunitense sulle nuove case, dell'avvio di Wall Street e del 'sentiment' degli operatori economici calcolato dall'Università del Michigan.