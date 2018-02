Borsa Milano sale (+1%) con Eni e Fca

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio positivo, leggermente migliore rispetto alle altre principali Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dell'1%, con Eni che si mantiene forte (+1,8%) dopo i conti del 2017.

Acquisti anche su Fca, che sale dell'1,7% anche sulle ipotesi di stampa di un prossimo passaggio in Cda della quotazione in Borsa di Magneti Marelli. In rialzo di un punto percentuale Prysmian, Saipem e Tenaris, piatte Tim e Mediaset.

Sotto osservazione Creval che ha perso molto dall'annuncio dell'aumento di capitale: dopo una partenza in forte calo, il titolo si è portato vicino alla parità ma resta nervoso, tanto che è stato sospeso in asta di volatilità. Positiva Carige (+1%) dopo l'investimento di Capital Investment Trust.