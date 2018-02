Borsa: Milano migliore Europa (+1,34%)

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La Borsa di Milano (+1,34%) è regina dei listini europei, spinti dal cambio di passo di Wall Street passata in rialzo dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari crolla il Credito Valtellinese che lascia sul terreno il 12%, in attesa dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro che inizierà lunedì.

Buona performance per il comparto auto con Cnh che conquista la vetta del listino principale guadagnando il 3,8%, Fca il 2%, Ferrari l'1,9% ed Exor l'1%. In rialzo le banche con Banco Bpm che guadagna l'1,6%, Unicredit e Ubi l'1,5%, Intesa e Fineco l'1,3%.

Seduta positiva per i titoli legati al petrolio, in scia con il rialzo del greggio. Saipem guadagna l'1,1%, Eni lo 0,9%, dopo i conti positivi del 2017, Italgas lo 0,7% e Snam lo 0,4%. Bene Mediaset in rialzo del 2,3% e Tim dell'1,2% mentre Vivendi a Parigi ha lasciato sul terreno il 6%, dopo i conti ed i mancati piani di sviluppo di Universal Music.

A Piazza Affari in negativo solo Unipol che ha ceduto lo 0,6% e Brembo lo 0,3%.