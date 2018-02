Borsa: Europa cresce, scivola Vivendi

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - I mercati finanziari europei restano positivi in attesa che nel primo pomeriggio inizi la pubblicazione dei dati macroeconomici statunitensi di giornata.

Con l'allentamento della tensione sui titoli di Stato, Milano (+1,1%) si conferma come il listino più tonico, seguito da Madrid (+1%) e Parigi, che sale dello 0,8%. Leggermente più caute Francoforte e Londra, in aumento comunque oltre il punto percentuale.

Nella capitale francese, in particolare, molto debole Vivendi, che cede oltre il 4% dopo i conti, anche se secondo gli analisti le vendite nascono soprattutto dal mancato annuncio di programmi di sviluppo per Universal music, compresa una sua ipotesi di quotazione. In Piazza Affari sempre forte Fca (+2%), seguita da Eni che sale dell'1,7%, mentre Creval è rientrata agli scambi piatta dopo un breve passaggio in asta di volatilità.