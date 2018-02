Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Le Borse europee chiudono in rialzo e archiviano la settimana in positivo, spinte dal Wall Street che è passata in rialzo dopo un avvio in calo.

L'indice Stoxx 600 guadagna l'1,09%. Parigi ha chiuso in positivo dell'1,13% a 5.281 punti, Francoforte dello 0,86% a 12.451 punti e Londra dello 0,83% a 7.294 punti.