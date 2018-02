Borsa: Asia piatta, bene Tokyo

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Ultima seduta di settimana 'zoppa' per le Borse asiatiche, con molti mercati chiusi per il nuovo anno lunare cinese. Nonostante lo yen ai massimi da 15 mesi, fattore che in genere frena la Borsa giapponese, il listino di Tokyo ha seguito il recupero di Wall street e ha chiuso in rialzo di oltre un punto percentuale (indice Nikkei finale +1,1%).

In clima negativo Mumbai in chiusura, leggermente in crescita Bangkok, piatta (-0,08%) la conclusione di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa. Lievemente positivi i futures sull'avvio delle Borse europee.