Auto:Calenda,ci vuole piano industriale

''Abbiamo fatto il punto sul settore dell'automotive con le organizzazioni sindacali. Abbiamo identificato i punti da approfondire. L'obiettivo è produrre un vero e proprio piano industriale per il settore". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, al termine del tavolo sull'automotive. " Ci rivediamo tra due settimane in modo da avere i dati. Oggi abbiamo costruito l'agenda, a quel punto avremo gli elementi per costruire il piano", ha aggiunto.

"Servono investimenti e strumenti per supportare gli investimenti", ha detto ancora Calenda. "E, come per Embraco e Atessa serve anche un campo da gioco che sia piatto, non possiamo dare accesso al mercato europeo a paesi che di fatto giocano con regole diverse". All'incontro, che è stato chiesto dalla Fiom, erano presenti il segretario confederale della Cgil Maurizio Landini, il segretario generale della Fiom Francesca Re David, il segretario confederale Cisl Angelo Colombini e il segretario nazionale della Uilm Gianluca Ficco.