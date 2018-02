Creval scivola in Borsa dopo termini aumento

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Creval in difficoltà in Borsa dopo aver comunicato ieri sera le condizioni dell'aumento di capitale, fortemente diluitivo, con uno sconto sul prezzo teorico dopo lo stacco del diritto (terp) del 16% e nuove azioni emesse a 0,10 euro. Dopo un avvio in discesa del 13,1% il titolo è stato subito sospeso dagli scambi, per rientrare quindi alle contrattazioni con uno scivolone del 15,56% a 8,64 euro.

L'offerta con 631 azioni Creval di nuove emissioni ogni titolo posseduto, si terrà tra lunedì 19 febbraio e l'8 marzo, con i diritti di opzione in negoziazione in Borsa fino al 2 marzo.