Borsa:Europa viaggia rialzo,Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Le Borse europee proseguono l'intonazione positiva dell'avvio con l'indice d'area Stoxx 600 che sfiora il punto percentuale di rialzo. Gli acquisti si confermano su industriali e finanziari. Maglia rosa è Parigi (+1,42%) e, a seguir,e Milano con il Ftse Mib che guadagna l'1,10% a 22.681 punti mentre arrivano buone indicazioni sul commercio con l'estero con l'Istat che certifica in crescita l'export italiano. Tra gli altri listini Londra segna un +0,57% e Francoforte un +0,79%. L'euro è stabile sul dollaro con la moneta unica a 1,247 sul biglietto verde. Lo spread tra btp e bund è a 128 punti dai 129 dell'apertura. A Piazza Affari resta l'evidenza di Saipem (+2,55%) che si è aggiudicata um contratto in Oman per 750 milioni di dollari.

Bene Fca (+2,5%) con il mercato auto in crescita in Europa.

Stesso effetto per Ferrari (+2,53%). Sempre sotto pressione il Creval (-11,7%) con l'aumento in partenza con uno sconto del 16% e prezzo di 10 cent per le nuove azioni.