Borsa:Asia positiva,atteso rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Borse di Asia e Pacifico di buon passo con Tokyo che sale dell'1,47% dalla chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e malgrado la rivalutazione dello yen. In evidenza anche Hong Kong (+1,97%) mentre sono chiuse per festività Shanghai, Shenzhen e Sydney. Anche i future sull'Europa sono in positivo.

Tra i dati attesi il tasso di disoccupazione in Francia e la bilancia commerciale italiana. Mentre sono arrivate già buone indicazioni dal mercato dell'auto europeo che comincia il nuovo anno con un segno positivo. Le vendite nell'Europa dei 28 più Paesi Efta sono cresciute del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Dagli Usa a partire dal primo pomeriggio una serie di indicazioni tra cui richieste di sussidio, indice Philadelphia Fed e produzione industriale. Il petrolio è in netto rialzo a 61,25 dollari così come lo è l'euro in netto rialzo sul dollaro ai primi scambi sui mercati internazionali a quota 1,2488 dollari (contro gli 1,2454 di ieri sera a New York).