Borsa Milano chiude positiva con Moncler

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Piazza Affari ha resistito, insieme alle altre Borse europee, al temporaneo cambio di rotta di Wall Street in concomitanza con la chiusura dei listini del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% a 22.495 punti, sotto ai massimi di seduta, tra scambi per oltre 2,9 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 3,4 miliardi della vigilia, stabile lo spread Btp/Bund a 130 punti.

Contrastato il paniere principale, guidato da Moncler (+4,11%), seguita da Fineco (+2,6%) e Ferrari (+2,18%), dopo i dati sulle vendite in Europa e le immagini della nuova 488 che sarà presentata a Ginevra. Acquisti anche su Unipol e UnipolSai (+2,03%), Ferragamo (+1,55%), Mediobanca (+1,42%) e Atlantia (+1,27%), impegnata nell'Opa su Abertis. Difficoltà invece per il comparto bancario, dalla piccola Creval (-12,78%), dopo lo sconto del 16% sull'aumento di capitale da 700 milioni, a Mps (-2,93%) e Carige (-2,67%), su nuovi minimi a 0,73 centesimi di euro.