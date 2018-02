Borsa: Milano +0,85% con Saipem

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Piazza Affari parte di buon passo con il Ftse Mib che sale dello 0,8% a 22.614 punti. In avvio corre Saipem (+2,76%) che si è aggiudicata un contratto in Oman per circa 750 milioni di dollari. Salgono poi i bancari con Fineco (+1,79%) e Ubi (+1,61%) e l'energia con Tenaris (+1,89%).

Fca guadagna l'1,27% che ha venduto a gennaio 84.953 auto nei Paesi dell'Europa dei 28 più Efta, con una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. Tra gli altri sale dell'1,67% Exor e dell'1,65% Cnh. Vendite invece su Campari (-1,54%), Recordati (-1,13%). Nervoso il Creval, che tra stop & go cede intorno al 14% a 8,73 euro (10,23 la chiusura di ieri).

L'aumento di capitale è fortemente diluitivo. Lo sconto del Terp (il prezzo teorico dopo lo stacco del diritto d'opzione) del 16%. Il prezzo delle nuove azioni è 0,10 euro di cui 0,09 euro a titolo di sovrapprezzo. Lo spread tra btp e bund è stabile a 130 punti.