Borsa: Europa sale, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Si mantengono positive le borse europee dopo l'avvio in rialzo di Wall Street, nonostante dati macroeconomici inferiori alle stime in termini di produzione industriale (indice manifatturiero di New York e dato nazionale), mentre l'indice della fiducia dei consumatori della Fed di Filadelfia è salito sopra le stime. Parigi (+1,5%) guida i rialzi seguita da Milano (+0,7%), Francoforte (+0,65%), Londra (+0,5%) e Madrid (+0,5%). Gli acquisti si concentrano sui titoli automobilistici dopo i dati sulle vendite di auto in Europa e con il susseguirsi di anticipazioni sul Salone di Ginevra, che aprirà i battenti il prossimo 8 marzo. In testa Ferrari (+2,88%), seguita da Peugeot (+2,27%), Fca (+1,72%) e Renault (+1,08%). In Piazza Affari corre Moncler (+3,2%), da giorni inserita nella lista dei titoli favoriti da Mediobanca, mentre lo sconto del 16% sull'aumento di capitale pesa su Creval (-12,97%). Giù A2a (-1,5%) e Terna (-1%), bene invece Saipem (+1,72%) dopo una commessa in Oman.