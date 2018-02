Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,11% a 5.222 punti e Londra lo 0,29% a 7.234 punti. Poco mossa Francoforte, in rialzo dello 0,06% a 12.346 punti.