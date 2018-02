Bce:Parlamento Ue,riserve su De Guindos

(ANSA) - BRUXELLES, 15 FEB - Il governatore della Banca d'Irlanda, Philip Lane, è "più convincente" come nuovo vicepresidente della Bce rispetto all'altro candidato, il ministro dell'economia spagnolo Luis De Guindos. E' il parere della commissione economica del Parlamento Ue, espresso dopo la pre-audizione dei due candidati. "Entrambi hanno fatto una buona presentazione, la maggioranza dei gruppi politici considera più convincente la performance di Lane e alcuni gruppi hanno riserve su De Guindos", ha detto il presidente della commissione econ Roberto Gualtieri. La commissione, inoltre, "si rammarica che non ci siano candidate donne, come richiesto, e chiede un maggiore bilanciamento di genere nella Bce". E suggerisce che anche il Consiglio proceda con un'audizione. La pre-audizione non è una consuetudine, le regole prevedono un'audizione dopo la designazione dei ministri dell'Eurozona. E in ogni caso, l'opinione del Parlamento non è vincolante.