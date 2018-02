Bcc:Federcasse,migliora qualità credito

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il settore del credito cooperativo "ha registrato una significativa contrazione del credito deteriorato, sceso del 6% nell'arco di dodici mesi" e "il tasso di copertura, per le BCC e Casse Rurali si è ulteriormente incrementato passando, nello stesso periodo, dal 42,3% al 46,3%". E' quanto afferma il Comitato Esecutivo di Federcasse riunito oggi a Roma che ha esaminato approfondito Report del proprio Ufficio Studi sulla qualità del credito nelle BCC e Casse Rurali. In particolare le coperture sono salite sia sulle sofferenze (dal 56,1% al 59,4%) che le inadempienze probabili (dal 27,6% al 30,2%). Tassi di copertura che appaiono, in media, rileva l'associazione, coerenti con i tassi di recupero stimati dalla Banca d'Italia.

Il Report, spiega Federcasse, evidenzia come i bilanci semestrali delle banche italiane "abbiano potuto beneficiare della ripresa economica che ha riportato i tassi di insolvenza di famiglie ed imprese a livelli prossimi a quelli antecedenti alla crisi".