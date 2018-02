Creval verso aumento,titolo crolla (-6%)

Tonfo del Creval a Piazza Affari mentre si avvicina la maxi-ricapitalizzaizone da 700 milioni di euro. Il titolo cade del 6,23% a 10,01 euro e con la capitalizzazione pari a 111 milioni.

Creval prosegue pesante a Piazza Affari dopo un avvio difficile che ha portato il titolo ad essere congelato durante la prima fase di contrattazione.

Nel pomeriggio si riunirà il board per determinare il prezzo dell'aumento, il cui via è atteso per lunedì 19, subordinatamente all'approvazione del prospetto da parte della Consob.