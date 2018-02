Borse Asia contrastate, attesa dati Usa

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Borse asiatiche in ordine sparso mentre tutti gli investitori sono in attesa di conoscere i dati sull'inflazione Usa.

Tokyo ha chiuso in ribasso dello 0,43%, Sydney dello 0,25% mentre Seul è salita dell'1,11%. Bene i listini cinesi, alle prese con gli ultimi scambi prima delle feste per il nuovo anno: corre Hong Kong (+1,84%) davanti a Shanghai (+0,45%) e Shenzhen (+0,48%). Su Tokyo pesa l'apprezzamento dello yen, ai massimi da 15 mesi sul dollaro, che anticipa la possibile stretta della Fed sui tassi. Salgono l'oro (+0,33%) e i treasury americani, altri 'porti sicuri' in presenza di turbolenze sul mercato.

E di volatilità oggi potrebbe essercene parecchia, con i dati sui prezzi al consumo Usa che alle 14.30 daranno un'indicazione importante sul destino dei tassi. Per ora i mercati ostentano ottimismo, con i future su Europa e Wall Street in rialzo. In mattinata sono attesi anche il pil dell'Italia e dell'Eurozona.

Quello tedesco è cresciuto nel trimestre dello 0,6%, come da previsioni.