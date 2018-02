Borsa:Europa aumenta rialzo, bene Milano

Il dato sulì'inflazione Usa, risultata superiore alle attese, ha spaventato i mercati per poco. I timori per una stretta della Federal Reserve hanno lasciato il passo a una crescita delle quotazioni a Wall Street che pure aveva aperto le contrattazioni in calo, portando in positivo anche i listini europei.. Bene Francoforte in rialzo dell'1,17% a 12.339 punti, Parigi dell'1,1% a 5.165 punti e Londra dello 0,64% a 7.213 punti Poco mossi i bond decennali dei maggiori Stati europei mentre i rendimenti dei Treasury hanno toccato i massimi da quattro anni. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 130,74 punti base.

MILANO LA MIGLIORE Piazza Affari ha allungato il passo verso il finale e chiude in forte rialzo, +1,8%, indossando la maglia rosa in Europa.Sul listino milanese è scivolato il Creval (-4,3%), nel giorno del Cda che deciderà il prezzo dell'aumento, che verrà fatto a sconto per invogliare le adesioni. Giù anche Mediobanca che cede lo 0,8%, Prysmian lo 0,6% e Brembo lo 0,3%. Svetta in cima al listino Bper che guadagna il 5,2%. In positivo anche le altre banche con Banco Bpm in rialzo del 3,9%, Unicredit del 2,8%, Intesa dello 0,9% e Ubi dello 0,7%. In forte rialzo Recordati che guadagna il 4,9%, in rimbalzo dopo i conti della settimana scorsa, e Leonardo il 4,6%